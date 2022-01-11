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Giriş Tarihi: 11.1.2022 11:41 Son Güncelleme: 11.1.2022 11:44

Yaşlı adam evinde çıkan yangında öldü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Yaşlı adam evinde çıkan yangında öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan ev sahibi 71 yaşındaki Şakir Akyol hayatını kaybetti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. İlçenin Sertkaya Mahallesi'nde kendine ait tek katlı evde tek başına yaşayan Şakir Akyol (71) sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle evinde yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraş sonucu söndürdü. Evde tek başına yaşadığı öğrenilen 71 yaşındaki Şakir Akyol, yangında yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Yaşlı adam evinde çıkan yangında öldü
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