Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 15.8.2022 14:12

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Antalya’da 64 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Çeşitli rahatsızlıkları olduğu belirtilen adamın, bugün hastaneden randevu aldığı öğrenildi.

İHA
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Recep Peker Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Turgay Bağrıyanık'dan (64) haber alamayan yakınları eve geldi. Burada çilingir yardımıyla polisle birlikte eve giren yakınları, Bağrıyanık'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası, Bağrıyanık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çeşitli sağlık sorunları olduğu belirtilen Bağrıyanık'ın, tedavi için bu gün hastaneden randevu aldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, Bağrıyanık'ın cenazesi ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları için beklenen oldu! ÖSYM 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, hangi tarihte?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde?
Son dakika: Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde indirim başladı; Onlarca ürün ucuza alınacak
DEV İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler hangileri? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 15 Ağustos 2022!
ÖSYM YKS ikinci ek tercih tarihleri - üniversite boş kontenjanlar 2022 listesi! YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak ve boş kontenjanlar açıklandı mı?
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme tiyatrosundaki kadın bakın kim çıktı: Atatürk ve Türk milletine hakaret!
ÖSYM çöktü mü, ne zaman düzelir, son dakika açıklaması geldi mi? 15 Ağustos 2022 ÖSYM AİS neden açılmıyor?
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 15 Ağustos: Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimi başladı mı, indirimli ürünler hangileri?
ÖSYM AİS şifremi unuttum ne yapmalıyım, yeni şifre alma nasıl ve nereden yapılır, nasıl değiştirilir? ÖSYM AİS şifre alma 2022 ekranı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA