Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Üçler Mahallesinde yalnız yaşayan 91 yaşındaki Osman Cinbek'e her gün yemek getiren vatandaş, bugün kendisine yemek getirdiğinde Cinbek'in hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. Cinbek'in ölmüş olabileceğinden şüphelenen vatandaş, hemen mahalle mahalle muhtarı Coşan Aylak'a haber verdi. Muhtar Aylak da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Cinbek'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirlendi.

Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, "Yemek bırakan arkadaş mahalle muhtarı olduğum için beni aradı. Osman Cinbek dede yerde yatıyor diyerekten. Bende hemen hızlı bir şekilde geldim olay yerine. Baktım Osman dede yerde yatıyor. Hemen camı iterek içeri girdim. Sonra baktım nabzının olmadığını görünce polisi, ambulansı aradım. Onlar da hızlı bir şekilde geldiler. Hemen olay yeri incelemeyle birlikte incelediler. Osman dedemiz vefat etmiş bir şekilde. Sobaya odun koyarken düşmüş, birazda yüzünde ellerinde yanıklar mevcuttu. Allah rahmet eylesin." dedi.