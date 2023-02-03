Yaşlı adam yangında odasından çıkamamış

Adana'nın Kozan ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 96 yaşındaki Kadir Yıldız'ın cenazesi yapılan otopsinin arından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Değirmen taşı ustası olan Kadir Yıldız'ın torunu Ertan Yıldız (46), "Ev ahşap olduğundan alevler, her yeri sarmış. Tavandan düşen ahşap parçaları, dedemin odasını kapatmış, çıkamamış" dedi.
ALEVLER AHŞAP EVİ SARDI
Olay önceki gece Marangeçili Mahallesi'nde meydan geldi. 8 çocuk babası olan Kadir Yıldız, geçtiğimiz yıl eşi Durdu Yıldız'ı kaybedince yalnız yaşamaya başladı. Önceki gece iddia göre; Yıldız'ın evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Ahşap evi bir anda avallerin sardığını gören mahalle sakini bir taraftan itfaiyeye haber vererek yardım çağırırken diğer taraftan da kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.
ODASINDA MAHSUR KALMIŞ…
İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik müdahale sonucu alevleri söndürdü. Soğutma çalışmaları için eve giren ekipler, odasında mahsur kalan Kadir Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kadir Yıldız'ın cenazesi, Kozan'daki asri mezarlıkta toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
"TEK YAŞAMAYI TERCİH ETTİ"
Yaşlı adamın torunu Ertan Yıldız, "Dedem, 1 yıl önce eşini kaybetmişti. İlçe merkezinde yaşıyoruz; 'Gel, sana bakalım' dedik. Torunlarına ve çocuklarına yük olmak istemediğini söyleyerek, tek yaşamayı tercih etti. Yanımıza getiremedik. Ev ahşap olduğundan alevler, her yeri sarmış. Tavandan düşen ahşap parçaları, dedemin odasını kapatmış, çıkamamış" dedi.