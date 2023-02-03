Yaşlı adam yangında odasından çıkamamış

ALEVLER AHŞAP EVİ SARDI

Olay önceki gece Marangeçili Mahallesi'nde meydan geldi. 8 çocuk babası olan Kadir Yıldız, geçtiğimiz yıl eşi Durdu Yıldız'ı kaybedince yalnız yaşamaya başladı. Önceki gece iddia göre; Yıldız'ın evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Ahşap evi bir anda avallerin sardığını gören mahalle sakini bir taraftan itfaiyeye haber vererek yardım çağırırken diğer taraftan da kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

ODASINDA MAHSUR KALMIŞ…

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik müdahale sonucu alevleri söndürdü. Soğutma çalışmaları için eve giren ekipler, odasında mahsur kalan Kadir Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kadir Yıldız'ın cenazesi, Kozan'daki asri mezarlıkta toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.