Yaşlı adama çarpıp kaçtı

Gaziantep'te karşıdan karşıya geçerken plakası tespit edilemeyen bir aracın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren yaşlı adam yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, polis olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Vicdansız sürücü, yayaya çarpıp kaçtı | Video

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Fidanlık Mahallesi 14 Nolu Cadde üzerinde meydana gelen olayda plakası tespit edilemeyen bir araç akşam saatlerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Fahri Öztürk'e çarptıktan sonra kaçtı. Olayda ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne oradan da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Omzunda kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan 60 yaşındaki emekli Fahri Öztürk, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.