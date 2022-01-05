Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı adama çarpıp kaçtı
Giriş Tarihi: 5.1.2022 14:45 Son Güncelleme: 5.1.2022 15:04

Yaşlı adama çarpıp kaçtı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Yaşlı adama çarpıp kaçtı

Gaziantep’te karşıdan karşıya geçen 60 yaşındaki bir adama çarpan sürücü, yaşlı adama yardım etmek yerine olay yerinden kaçtı.

Gaziantep'te karşıdan karşıya geçerken plakası tespit edilemeyen bir aracın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren yaşlı adam yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, polis olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Vicdansız sürücü, yayaya çarpıp kaçtı | Video

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Fidanlık Mahallesi 14 Nolu Cadde üzerinde meydana gelen olayda plakası tespit edilemeyen bir araç akşam saatlerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Fahri Öztürk'e çarptıktan sonra kaçtı. Olayda ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne oradan da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Omzunda kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan 60 yaşındaki emekli Fahri Öztürk, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan’ın faiz düşürme kararına halktan büyük destek
Sapık öğretmen! Özel derste çocuklara taciz dehşete düşürdü
İrem’in ailesi, SABAH’a konuştu! "Kedileri onu arıyor, ağlıyor, yatağında yatıyor"
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Emekli maaşlarında yeni gelişme: TBMM'ye sunuldu
SON DAKİKA | Market ve mağazalarda yeni dönem! Bakan duyurdu: Artık zorunlu oldu!
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? İlk açıklama böyle geldi!
SON DAKİKA: MEB Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar kapanacak mı, online eğitime geçilecek mi?
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'enflasyonla mücadele' mesajı
Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
Açılış tarihi belli oldu! 'Ölüm yolu'nda sona yaklaşıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı adama çarpıp kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA