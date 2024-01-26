Yaşlı adama tekme atıp yere düşürdü, 14 bin dolarını gasp etti

Sultangazi Esentepe mahallesinde 16 Ocak günü öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 83 yaşındaki emekli Hasan A. evinde bulunan 13 bin dolar parasını alıp dışarı çıktı. Amacı o parayı 14 bin dolara tamamlayıp bir kenara atmaktı. Bir arkadaşına emanet verdiği parasını da alıp kuyumcuya gitti. Burada parasını 14 bin dolara tamamlayan Hasan amca paraları ceketinin cebine koyup evinin yolunu tuttu.