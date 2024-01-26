Yaşlı adama tekme atıp yere düşürdü, 14 bin dolarını gasp etti

Sultangazi Esentepe mahallesinde 16 Ocak günü öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 83 yaşındaki emekli Hasan A. evinde bulunan 13 bin dolar parasını alıp dışarı çıktı. Amacı o parayı 14 bin dolara tamamlayıp bir kenara atmaktı. Bir arkadaşına emanet verdiği parasını da alıp kuyumcuya gitti. Burada parasını 14 bin dolara tamamlayan Hasan amca paraları ceketinin cebine koyup evinin yolunu tuttu.
YAŞLI ADAMA TEKME ATIP GASP ETTİ
Yürüyerek dairenin bulunduğu binadan içeri girdi. İkinci kata geldiğinde ise tanımadığı bir arkasından gelip ona tekme attı. Merdivenlere düşen yaşlı adam, neye uğradığını anlamadan gaspçı onu darp etmeye başladı. Ardından da ceketinin cebindeki paraları alıp kaçtı.
Gasp Büro Amirliğinin deneyimli polisleri hemen yola koyuldu. O şüpheliyi 24 saat geçmeden Nevşehir'de saklandığı adreste gözaltına aldı.
POLİS O GASPÇIYI PARALARLA BİRLİKTE YAKALADI
Şüpheli Cuma M.'nin üzerinden 13 bin dolar para ele geçirildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine getirilen gaspçı işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan gaspçının 2 suç kaydının olduğu öğrenildi.