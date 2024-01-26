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Giriş Tarihi: 26.1.2024 11:27 Son Güncelleme: 26.1.2024 11:28

Yaşlı adama tekme atıp yere düşürdü, 14 bin dolarını gasp etti

İstanbul Sultangazi’de ikamet eden 83 yaşındaki Hasan A. kuyumcudan dövize çevirdiği parasıyla binaya girdiği sırada arkasından gelen kişi tarafından önce darp edildi ardından gasp edildi. 14 bin dolar parayı yaşlı adamı yere düşürüp alan gaspçı hızla binadan çıkıp kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro dedektifleri 24 saat geçmeden o şüpheliyi Nevşehir’de yakalayıp gözaltına aldı. 13 bin dolar parayı da ele geçirdi. Emekli maaşından biriktirdiği paralarına kavuşan Hasan amca gasp büroya teşekkür etti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yaşlı adama tekme atıp yere düşürdü, 14 bin dolarını gasp etti

Sultangazi Esentepe mahallesinde 16 Ocak günü öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 83 yaşındaki emekli Hasan A. evinde bulunan 13 bin dolar parasını alıp dışarı çıktı. Amacı o parayı 14 bin dolara tamamlayıp bir kenara atmaktı. Bir arkadaşına emanet verdiği parasını da alıp kuyumcuya gitti. Burada parasını 14 bin dolara tamamlayan Hasan amca paraları ceketinin cebine koyup evinin yolunu tuttu.

YAŞLI ADAMA TEKME ATIP GASP ETTİ

Yürüyerek dairenin bulunduğu binadan içeri girdi. İkinci kata geldiğinde ise tanımadığı bir arkasından gelip ona tekme attı. Merdivenlere düşen yaşlı adam, neye uğradığını anlamadan gaspçı onu darp etmeye başladı. Ardından da ceketinin cebindeki paraları alıp kaçtı.

750 KİLOMETRE UZAKTA GÖZALTINA ALINDI

Hasan amca hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 14 bin doları gasp edip kaçan şüphelinin peşine düştü. İncelenen kamera görüntülerinden şüpheli şahsın Nevşehir'e gittiği tespit edildi.

Gasp Büro Amirliğinin deneyimli polisleri hemen yola koyuldu. O şüpheliyi 24 saat geçmeden Nevşehir'de saklandığı adreste gözaltına aldı.

POLİS O GASPÇIYI PARALARLA BİRLİKTE YAKALADI

Şüpheli Cuma M.'nin üzerinden 13 bin dolar para ele geçirildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine getirilen gaspçı işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan gaspçının 2 suç kaydının olduğu öğrenildi.

GASP BÜROYA TEŞEKKÜR ETTİ

83 yaşında darp edilip gasp edilen Hasan amcanın 13 bin doları ise Gasp Büro ekipleri tarafından teslim edildi. Yıllarca uğraşıp torunları için birikim yaptığını öne süren Hasan amca paralarını bulan Gasp Büroya teşekkür etti.

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Yaşlı adama tekme atıp yere düşürdü, 14 bin dolarını gasp etti
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