Yaşlı adamdan 1 haftadır haber alınamıyor

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Yazlık mahallesinde eşi ve kızları ile birlikte yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Kılıç, 7 gün önce fındık bahçesine fasulye çubuğu yapmaya gitti. Bir süre sonra geri dönmeyen Kılıç'ın yakınları fındık bahçesine gitti. Yaşlı adamın fındık bahçesinde olmadığı gören yakınları durumu yetkilileri bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaybolan yaşlı adamın bulunması için bölgede çalışma başlatan ekipler tarafından bahçede yaptıkları incelemede yaşlı adamın yaptığı fasulye çubukları buldu. Arama-kurtarma ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmalara rağmen yaşlı adam 7 gündür bulunamıyor. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 79 yaşındaki Mehmet Kılıç'ı arama çalışmalarını genişleten ekipler bölgede didik didik arıyor. Yaşlı adamın fındık bahçesine giderken yanında getirdiği kazma ve baltaya da ulaşılamadığı öğrenildi.