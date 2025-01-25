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Giriş Tarihi: 25.1.2025 12:51 Son Güncelleme: 25.1.2025 12:54

Yaşlı adamı 2 kez dolandırdılar!

Trabzon’da 64 yaşındaki emekli A.K.B isimli kişi telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Dolandırıcılar telefonla aradıkları A.K.B’ ye gönderdiği parayı geri iade edeceklerini söyleyerek telefonuna gelen mesaj kodları ve hesap bilgilerini kendilerine göndermesini istedi. A.K.B ,dolandırıcıların istedikleri kodları ve hesap bilgilerini gönderdi. Bir süre sonra hesabını kontrol eden A.K.B, hesabındaki 150 bin TL'nin başka bir hesaba aktarıldığını gördü. 2.kez dolandırıldığını fark eden kişi polise giderek dolandırıcılar hakkında şikayette bulundu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yaşlı adamı 2 kez dolandırdılar!

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki emekli A.K.B,bir süre önce telefonunu arayan kişilere bir miktar para gönderdi. Bir ay sonra A.K.B.'yi arayan dolandırıcılar parasını geri iade edeceklerini söyleyerek, telefonuna gelen mesaj kodlarını ve hesap bilgilerini istedi. A.K.B, telefonuna gelen tüm bilgileri dolandırıcılara gönderdi.

A.K.B, daha sonra görüştüğü numaraya ulaşamadı. Hesabını kontrol eden A.K.B, hesabından 150 bin TL başka hesaba gönderildiğini görünce Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek dolandırıcılar hakkında şikayette bulundu.

Konuyla ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri şüpheli veya şüphelilerin tespiti ve teminine yönelik çalışma başlattı.

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Yaşlı adamı 2 kez dolandırdılar!
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