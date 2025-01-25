Yaşlı adamı 2 kez dolandırdılar!

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki emekli A.K.B,bir süre önce telefonunu arayan kişilere bir miktar para gönderdi. Bir ay sonra A.K.B.'yi arayan dolandırıcılar parasını geri iade edeceklerini söyleyerek, telefonuna gelen mesaj kodlarını ve hesap bilgilerini istedi. A.K.B, telefonuna gelen tüm bilgileri dolandırıcılara gönderdi.

A.K.B, daha sonra görüştüğü numaraya ulaşamadı. Hesabını kontrol eden A.K.B, hesabından 150 bin TL başka hesaba gönderildiğini görünce Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek dolandırıcılar hakkında şikayette bulundu.

Konuyla ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri şüpheli veya şüphelilerin tespiti ve teminine yönelik çalışma başlattı.