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Giriş Tarihi: 18.8.2023 11:35 Son Güncelleme: 18.8.2023 11:40

Yaşlı adamı 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İzmir’de 71 yaşındaki Hüseyin Gökçen, tartıştığı Ü.Ç. tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yaşlı adamı 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi 1162 sokakta saat 17.30 sıralarında Hüseyin Gökçen ile Ü.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.Ç., Hüseyin Gökçen'i 8 yerinden bıçakladı. Gökçen kanlar içerisinde yığılırken, çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hüseyin Gökçen'i Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Gökçen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gökçen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, kaçan Ü.Ç.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Yaşlı adamı 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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