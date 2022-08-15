Yaşlı adamı bıçaklayarak öldürmüşlerdi! 2 zanlı da tutuklandı

İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Duman Sokak üzerinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Alan çiftinin yaşadığı evden bir anda çığlıklar yükselmeye başladı. Evden gelen çığlıkları duyan komşuları hemen yardıma koştu. Kapıdan içeri girdiklerinde 60 yaşındaki İlhan Alan'ı kanlar içerisinde yerde bulan vatandaşlar, bir yandan yatalak eşini sakinleştirmeye çalışırken, diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Alan'ı yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Alan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan boya ustası ve 1 çocuk babası İlhan Alan (60)'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'nda tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Alan, ikindi namazına müteakip Serdar Köprübaşı Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Horozum Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekipleri, cinayet olayı ile ilgili yapmış oldukları çalışmalarda 4 kişiyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen E.Ö.K. ve A.K tutuklanarak cezaevine kondu.