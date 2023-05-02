Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı adamı döverek öldüren şahıs tutuklandı
Giriş Tarihi: 2.5.2023 22:04 Son Güncelleme: 2.5.2023 22:07

Yaşlı adamı döverek öldüren şahıs tutuklandı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, husumetlisi Ertuğrul Akan (64) tarafından sopayla dövülen Ferahi Kaya (63), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli tutuklandı

DHA
Yaşlı adamı döverek öldüren şahıs tutuklandı

Mihalıççık ilçesine bağlı Güce Mahallesi'nde oturan Ertuğrul Akan, aralarında daha önceden husumet olan Ferahi Kaya ile dün sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü ve Akan, sopayla Ferahi Kaya'yı başından ağır yaraladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ertuğrul Akan ise olayın ardından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ertuğrul Akan, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li isimler Karadeniz gazını övdükçe "Gaz yok" diyen Babacan kaçacak delik aradı!
Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm
Antalya'da coşkulu kalabalık: Başkan Erdoğan: Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır geriye götürmek
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi
Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi
Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ve PKK'nın isteğine açık onay! CHP mitinginde 'Selo'ya özgürlük' sloganları
Aytun Çıray genel başkanını yalanladı! Çıray’dan Akşener'e yanıt: Gerçek dışı açıklamada bulundu
Sen gittin ya bir şey kalmadı buralarda
Son dakika: Bakan Özer: 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı adamı döverek öldüren şahıs tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA