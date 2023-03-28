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Giriş Tarihi: 28.3.2023 11:27

Yaşlı adamı FETÖ yalanıyla dolandırdılar

İstanbul’da 83 yaşındaki Ş.K.’yı arayan telefon dolandırıcısı kendisini savcı olarak tanıttıktan sonra yaşlı adama adınız terör örgütü üyeliğine karıştı deyip 720 bin lirasını aldı. Yaşlı adam torunu ile meseleyi konuşunda dolandırıldığını anladı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Harun Y.’yi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yaşlı adamı FETÖ yalanıyla dolandırdılar

İstanbul'da 83 yaşındaki Ş.K.'yi telefonla arayan kişi kendisinin savcı olduğunu söyledi. Ş.K. ile yaklaşık 1 saat telefonda konuşan şahıs ona 'ismin FETÖ'ye karışmış. Biz bir operasyon yapacağız. Evinde para ve altın varsa güvende olmak zorunda.

Bu sebeple eve gelen ekiplere evdeki değerli eşyaları teslim et' dedi. Bu duruma inanan yaşlı adam gelen kişiye kendi elleriyle yaklaşık 720 bin lirayı teslim etti. Ardından telefon konuşması son buldu. Yaşlı adam durumu toruna anlatınca dolandırılığını anlayıp hemen polise başvurdu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Harun Y. (39)'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yaşlı adamı FETÖ yalanıyla dolandırdılar
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