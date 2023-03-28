Yaşlı adamı FETÖ yalanıyla dolandırdılar

İstanbul'da 83 yaşındaki Ş.K.'yi telefonla arayan kişi kendisinin savcı olduğunu söyledi. Ş.K. ile yaklaşık 1 saat telefonda konuşan şahıs ona 'ismin FETÖ'ye karışmış. Biz bir operasyon yapacağız. Evinde para ve altın varsa güvende olmak zorunda.

Bu sebeple eve gelen ekiplere evdeki değerli eşyaları teslim et' dedi. Bu duruma inanan yaşlı adam gelen kişiye kendi elleriyle yaklaşık 720 bin lirayı teslim etti. Ardından telefon konuşması son buldu. Yaşlı adam durumu toruna anlatınca dolandırılığını anlayıp hemen polise başvurdu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Harun Y. (39)'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.