Yaşlı adamı motosiklet ezdi

Antalya'nın Çakallı Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu olduğu belirlenen bir kişi plakasız bir motosikleti ile akşam saat 19:00 sularında evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuk babası Kadir Çırakkoca'ya çarptı. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı. Aşırı süratli olan motosiklet 200 metre sonra yan yatarak durdu. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaralı Kadri Çırakkoca'yı olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen talihsiz adam kurtarılamadı. Ölen Çırakkoca'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazanın ardından güvenlik güçleri Suriye uyruklu olduğu belirlenen plakasız motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı. Şahsın yapılan sorgusunda kendi isminin gizlediği ve üzerinde yapılan aramada ise başkasına ait birden fazla kimlik çıkması dikkat çekti. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alışverişten dönen 2 çocuk annesi Ayşe Akkol'a (64) Eyüp B'nin kullandığı motosikletin çarpması sonucu olay yerinde feci şekilde can verdi. Motosiklet sürücünün ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı. Kaza, akşam saatlerinde Muratpaşa İlçesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Ayşe Akkol alışveriş yapmak üzere evinin karşısında bulunan markete gitti.

20 METRE SÜRÜKLEDİ

Yaşlı kadına alışveriş sonrası yaya geçidinden geçtiği sırada Eyüp B'nin motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaşlı kadın yaklaşık 20 metre sürüklendi. Motosiklet ise 150 metre sürüklenerek durabildi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları ise olay yerine koştu. Ayşe Akkol'un öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

EHLİYETİ ALKOLDEN ALINMIŞ

Kazadan yaralı olarak kurtulan motosiklet sürücüsü Eyüp B'nin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazayı görenler ise motosiklet sürücüsünün süratli olduğunu söylediler.