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Giriş Tarihi: 4.4.2023 10:23 Son Güncelleme: 4.4.2023 10:34

Yaşlı adamın 1.5 milyon lirasını aldılar

İstanbul’da telefon ile aradıkları 83 yaşındaki Ş.K.’ya kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan delefon dolandırıcıları yaşlı adamın 1.5 milyon lirasını aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olaya karışan hesapçısından aracısına, şoföründen arayanına kadar tüm şüphelileri yakaladı. Dolandırıcılık Masasında işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yaşlı adamın 1.5 milyon lirasını aldılar

Şişli'de 83 yaşındaki Ş.K.'yı telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Ardından yalanları dizmeye başladı. Yaşlı adama adının FETÖ operasyonuna karıştığını bu operasyon sırasında şüphelilerin mal varlıklarına el konulacağını söyledi. Yaşlı adama da sizi operasyon dışında tutmak için elinizde ne kadar para varsa bize göndermeniz ve güvence altına alamız gerekiyor dediler. Ardından yaşlı adam polis olarak bildiği kişilerin hesabına tam 1 milyon 500 bin lira gönderdi. Bir süre sonra telefon kapandı dolandırıldığını anlayınca polise gidip başvuruda bulundu.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekipleri şüphelileri yakalamak için hemen harekete geçti. Dolandırıcılık büro ekipleri kısa sürede olaya karışan organizatörden şoföre kadar hepsinin kimliğini tek tek tespit etti. Şüpheliler Anıl T, Cihan A., Mehmet O.T., Mehmet E., Veli K., Doğukan G., Ferit Y. ve Uğurcan B. yapılan operasyonla Şişli'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşlı adamın 1.5 milyon lirasını alan şahıslar adliyeye sevk edildi | Video

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Yaşlı adamın 1.5 milyon lirasını aldılar
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