Yaşlı adamın 1.5 milyon lirasını aldılar

Şişli'de 83 yaşındaki Ş.K.'yı telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Ardından yalanları dizmeye başladı. Yaşlı adama adının FETÖ operasyonuna karıştığını bu operasyon sırasında şüphelilerin mal varlıklarına el konulacağını söyledi. Yaşlı adama da sizi operasyon dışında tutmak için elinizde ne kadar para varsa bize göndermeniz ve güvence altına alamız gerekiyor dediler. Ardından yaşlı adam polis olarak bildiği kişilerin hesabına tam 1 milyon 500 bin lira gönderdi. Bir süre sonra telefon kapandı dolandırıldığını anlayınca polise gidip başvuruda bulundu.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekipleri şüphelileri yakalamak için hemen harekete geçti. Dolandırıcılık büro ekipleri kısa sürede olaya karışan organizatörden şoföre kadar hepsinin kimliğini tek tek tespit etti. Şüpheliler Anıl T, Cihan A., Mehmet O.T., Mehmet E., Veli K., Doğukan G., Ferit Y. ve Uğurcan B. yapılan operasyonla Şişli'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşlı adamın 1.5 milyon lirasını alan şahıslar adliyeye sevk edildi | Video