Yaşlı adamın 780 milyonuna çökmek istediler

Antalya kent merkezinde bulunan bir noterde, bir şahıs adına sahte vekâlet düzenlendiği bilgisi elde eden Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri "Yeni Joker" operasyonu başlattı. Yapılan şok baskınlarda sahte dublör şebekesi üyelerinin İzmir'de yaşayan 96 yaşında herhangi bir mirasçısı bulunmayan R.Ö. isimli şahsın mal varlığının tamamını ele geçirmek için organize bir çalışma yaptıklarını belirlendi. Polis 10 kişilik dublör şebekesi tarafından R.Ö.'nün sosyoekonomik ve kişisel bilgileri ele geçirilerek sahte kimlik oluşturulduğu ve GSM hattına yönelik operatör değişikliği yapılarak e-devlet şifresinin değiştirildiğini de belirledi. Ekipler ayrıca Antalya'da bir hastanede memur olarak görev yapan bir şahısla işbirliği yapılıp, yaşlı adama benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanıp sağlık raporu alındığını da belirledi. Ayrıca noter çalışanının, dublör olarak kullanılan kişinin evine giderek 3'üncü şahıs adına vekâlet vermesini sağladığı da tespit edildi.Yapılan çalışmada şebekenin 96 yaşındaki R.Ö.'ye ait yaklaşık değeri 50 milyon TL olan İstanbul'da bir gayrimenkulün satışı için, e-devlet üzerinden tapu müdürlüğüne müracaat edildiğini de belirlendi. Antalya merkezli İstanbul, İzmir'de yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, yaşlı adamın yaklaşık 780 milyon lirayı bulan tüm mal varlığını ele geçirmeyi planladığı tespit edildi.