Yaşlı adamın cüzdanını çaldı suçu şeytana attı

Adana'da yolcu olarak bindiği minibüste 82 yaşındaki Mustafa Duran'ın şalvarının cebindeki cüzdanını, yankesicilik yöntemiyle çalan 52 yaşındaki Ömer Kumak, güvenlik kamerasından iz süren polis tarafından sokakta yakalandı. Başta 'yankesicilik' olmak üzere 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu kullanmak'tan 16 ayrı suç kaydı olan Kumak, "Bir an şeytana uydum. Çok pişmanım" dedi; tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emekli maaşını çekip evine giden Duran ise, "Maaşımı cüzdan yerine ceketimin cebine koymuştum. Yoksa tüm birikimim giderdi" diye teselli buldu.
EMEKLİ MAAŞINI ÇEKTİ
Olay, 8 Mart'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. PTT şubesinden yaşlılık maaşını çeken Mustafa Duran evine gitmek için dolmuşa bindi; bir durak sonra da araca bu kez Ömer Kumak binip, doğrudan yaşlı adamın yanına oturdu. İkili, bir süre birlikte yolculuk yaptı. Evinin bulunduğu sokağa yaklaşan Duran, minibüsten inmek için ayağa kalktığı anda Kumak da harekete geçti.
KAMERAYA YAKALANDI
Kumak, yaşlı adamın şalvarının cebindeki cüzdanını el çabukluğuyla aldı. Yankesicilik anı, araç içi güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Her şeyden habersiz dolmuştan inen Duran, eve gitmeden önce bakkala uğrayıp ekmek almak istedi, ancak cüzdanını bulamayınca soluğu da emniyette aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.
İÇİNDE PARA YOKTU
Polis, zanlının dolmuştan inip, kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını da inceledi ve Ömer Kumak'ı sokakta; kendisine bir başka kurban ararken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Kumak, emniyetteki sorgusunda da; "Yaşlı adamın cebindeki cüzdanı görünce de bir an şeytana uydum. Minibüsten indikten sonra içini kontrol ettiğimde para yoktu. Ben de cüzdanı çöpe attım" dedi.
TÜM BİRİKİMİM GİDECEKTİ
'Yankesicilik' başta olmak üzere 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu kullanmak'tan 16 ayrı suç kaydı bulunan Ömer Kumak, "Çok pişmanım" diye savunma yaptı, ancak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay günü PTT şubesinden yaşlılık maaşını çekip eve döndüğünü anlatan Mustafa Duran ise, "Maaşımı alıp, cüzdan yerine ceketimin cebine koymuştum. Eğer koysam tüm birikimim gidecekti. Cüzdanımda da 270 lira vardı" diyerek, kendini teselli etti.