Yaşlı adamın cüzdanını çaldı suçu şeytana attı

TÜM BİRİKİMİM GİDECEKTİ

'Yankesicilik' başta olmak üzere 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu kullanmak'tan 16 ayrı suç kaydı bulunan Ömer Kumak, "Çok pişmanım" diye savunma yaptı, ancak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay günü PTT şubesinden yaşlılık maaşını çekip eve döndüğünü anlatan Mustafa Duran ise, "Maaşımı alıp, cüzdan yerine ceketimin cebine koymuştum. Eğer koysam tüm birikimim gidecekti. Cüzdanımda da 270 lira vardı" diyerek, kendini teselli etti.