Ormanda gövdesi başından ayrılmış halde bulunmuştu! Kan donduran olayda flaş gelişme

Çaycuma İlçesine bağlı Perşembe Beldesi Dursunlar köyünde dün akşam bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in cansız bedeni yapılan gerekli incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Gece boyu nöbet tutan komandolar ile birlikte sabah saatlerinde yapılan aramalar sonucunda yaşlı adamın kesik başı olayın meydana geldiği yerin yaklaşık 300 metre uzağında toprağa gömülü halde bulunurken, kesik başın gömüldükten sonra yapraklarla kapatıldığı ortaya çıktı.
Yaşlı adamın başının bıçakla kesilerek olay yerinden taşındığı ortaya çıkarken, olayın failiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarını sürdürürken bulunan kayıp baş otopsi için morga götürüldü.
OLAY
Dün akşam saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulunmuştu.
Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ceset olduğu ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Olay yerine gelen ekipler, başı kopmuş erkek cesediyle karşılaştı. Yaptıkları incelemede, cesedin Mustafa Keleş'e (70) ait olduğunu belirleyen ekipler, kopan başı bulmak için çevrede arama çalışmalarına başlamıştı.
Köylülerin ifadesine de başvuran ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.