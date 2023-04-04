Yaşlı adamın ölümüne sebep olan İETT şoförünün yargılandığı davada mütalaa verildi

İstanbul Şişli'de 23 Ağustos 2021'de meydana gelen olayda İETT otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Remezan Taner'e çarpmıştı. Taner hayatını kaybederken, otobüs şoförü 28 yaşındaki Ahmet Tunç hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Tunç'un dikkatsizliği sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi. Ayrıca otobüs şoförünün asli kusurlu olduğunun tespit edildiği de iddianamede yer almıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Sanık Tunç savunmasında, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben orta şeritteydim. Sağımda iki tane halk otobüsü durak olmamasına rağmen arka arkaya duruyordu. Ben orta şeritte yaklaşık 40 km hızla giderken, iki halk otobüsünün arasından vefat eden kişi birden yola çıktı. Kendisini son anda fark ettim" demişti.

AVUKAT KAZA SEBEBİNE DEĞİNDİ

Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ahmet Tunç ve avukatı katıldı. Sanık Tunç'un duruşmada önceki savunmalarını tekrarladığını söylerken, avukatı ise müvekkilinin, kazanın meydana gelmemesi için elinden gelen bütün gayreti sarf ettiğini ve kazanın oluşumuna maktulün aniden yola çıkmasının sebebiyet verdiğini belitti.

SAVCI MÜTALAASINDA 6 YIL CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, olay tarihinde sanık Ahmet Tunç'un sevk ve idaresindeki özel halk otobüsü ile yolda karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan maktul Taner'e çarptığını aktardı. Mütalaada, sanığın maktule çarpmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği ve 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mahkeme, sanık avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.