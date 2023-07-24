İstanbul Duysun adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde bir bakım evi çalışanının hastalara yaptığı işkence yer aldı. Paylaşımı yapan hesap, olayın İstanbul Silivri'de özel bir bakım evi olduğunu yazdı.

Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! O anları böyle kayda aldılar | Video

Bakım evinin neresi olduğu henüz bilinmezken görüntüler sosyal medyada tepkilere sebep oldu.