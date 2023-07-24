Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! O anları böyle kayda aldılar
Giriş Tarihi: 24.7.2023 17:02 Son Güncelleme: 24.7.2023 17:15

Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! O anları böyle kayda aldılar

Son dakika haberi... İstanbul Silivri'de bir yaşlı bakım evinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından infial yarattı. Bakım evi çalışanlarının hastalara adeta işkence eder gibi davranışları tepki çekti.

Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! O anları böyle kayda aldılar

Son dakika haberi... İstanbul Silivri'de özel bir bakım evinde çalışanların hastalara yaptığı işkence görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Duysun adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde bir bakım evi çalışanının hastalara yaptığı işkence yer aldı. Paylaşımı yapan hesap, olayın İstanbul Silivri'de özel bir bakım evi olduğunu yazdı.

Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! O anları böyle kayda aldılar | Video

Bakım evinin neresi olduğu henüz bilinmezken görüntüler sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

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Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! O anları böyle kayda aldılar
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