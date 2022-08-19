Yaşlı çift ile torununu alevler arasından komşuları kurtardı

İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen yaşlı çift ve torununa ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaptı. Çift ve torunlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerini sokağa döken yangında, daire adeta küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.