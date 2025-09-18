Yaşlı çift komşu kurbanı oldu

Kırşehir'in Yaylaözü Köyü'nde H.D. ile komşuları Refik Kaygısız (63) ve Emine Kaygısız (62) çifti arasında bahçe sınırında çıkan küçük bir yangın nedeniyle tartışma çıktı. Aralarında daha önce de birçok kez tartışma yaşandığı öğrenilen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada H.D., yanında getirdiği tabancayla Refik ve eşi Emine Kaygısız'ı vurarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaşlı çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kaçan H.D.'nin yakalanması için bölgede arama çalışmaları başlattı.