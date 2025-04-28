Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi: 1 ölü

Denizli'nin Tavas ilçesiKarahisar Mahallesi'nde Zeliha (80) ve Sabri Uçar (84) çiftine ulaşamayan yakınları, kontrol için evlerine gitti. Uçar çifti, evde baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Sabri Uçar'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen eşi Zeliha Uçar ise Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.