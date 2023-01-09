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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüöldü

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüöldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Yaşar (85) ve Zeynep Karayel (79) çifti sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Safranbolu ilçesi Kırkkile Mahallesi'nde anne ve babasını arayan İsmail Karayel haber alamayınca durumdan şüphelenip eve gitti. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla eve giren Karayel, anne ve babasının cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Yaşar ve Zeynep Karayel'in sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Yaşlı çiftin cansız bedenleri Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüöldü
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