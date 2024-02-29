Yaşlı çifte dehşet yaşatan baba oğul tutuklandı: Üzerimize çıktılar, tekme tokat dövdüler

Mersin'de yaşanan dehşet verici olay, Mersin Şehir Hastanesi'ne giden belediye otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, 15 Aralık 2023'te, bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İ.T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken 77 yaşındaki Ramazan Polat ve 71 yaşındaki eşi Hamide Polat ile tartıştı.

Yaşanan tartışmanın ardından önce 17 yaşındaki A.O.T., ardından da babası, yaşlı çifte tekme tokat saldırdı. Kendine hakim olamayan okul müdürü yaşlı adamın üstüne çıkarak darp etmeye devam etti. Olayın o anlarını, otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye kaydetti.

Merkez Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste darp edilen çiftten Hamdiye Polat, eşinin yüzde 88 engelli ve bakıma ihtiyacı olduğunu belirterek, "Aralık ayının 15'inde hem benim hem de eşimin kontrolü için hastaneye gittik. Kontrol olduktan sonra sonuçları aldık. Hastanenin içinden otobüs durağına kadar yarım saatte eşimi götürdüm. Çünkü arabayla yürütemiyorum. Durağa gittik otobüse bindik. 4 tane engelli koltukları var, oraya yöneldik, bu kişililer de burada oturuyormuş. 'Biz de engelliyiz' dediler. Ben de eşime, 'bunlar da engelliymiş' dedim. Yazık da dedim, baba- oğulmuş, tanımıyoruz etmiyoruz. Eşim dayanacağı bir şey olmazsa otobüs hareket ettiğinde düşüyor. Biz diğer tarafa yöneldik. Ondan sonra gelip 'sen nasıl benim oğluma kalk diyorsun' dedi. Biz çocuğuna 'Kalk demedik, bir tarafına da bu otursun' dedik. Bir tarafı boştu çünkü. Sonrasında, başka bir yere oturduk" dedi.

Baba ile oğlunun kalkıp yanlarına gelerek kendilerini darp etmeye başladıklarını, yolcuların da araya girdiğini belirten Polat, "Yolcular indikten sonra baba ile oğlu yine yanımıza gelerek saldırdılar. Beni yere düşürerek üstüme çıktılar. Babası arkada oğlu önde yumrukladılar eşimi. Engelli adam zaten düzgün konuşamıyordu, o günden sonra daha kötü oldu. Birde bize ettikleri küfürleri söyleyemem" diye konuştu.

'Biz sanık durumuna düştük'

Yaşanan darp olayından sonra, otobüs şoförünün çağırdığı ambulansla tekrar hastaneye gittiklerini belirten Hamdiye Polat, hastaneden darp raporu aldıktan sonra karakola giderek şikayetçi olduklarını söyledi. Karşı tarafın da kendilerinden davacı olduğunu belirten Polat, "Ben çocuğu dövmüşüm. Ben nasıl yapabilirim, ben çocuğu nasıl dövebilirim, ben çocuğu dövemem ki. Ben nasıl erkek çocuğu ve büyük bir adamı dövebilirim. Biri 52 yaşında, diğeri 17 yaşındaymış. Biz bilmiyoruz, tanımıyoruz. Şimdi beni suçluyorlar. Ben sanık oldum şimdi. Darp edilen biziz ama bizi suçlu gösteriyorlar. Otobüs şoförü de şimdi olayı inkar ediyor, bir şey görmediğini ve duymadığını söylüyor. Şoförden de şikayetçiyiz" dedi.

Yeni ortaya çıkan olayın görüntülerinin ardından şüphelilerinden baba ile oğlunun aynı tarihte polis tarafından gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından İ.T.'nin tutuklandığı belirlendi. Tutuklanan müdürün oğlu ise ve görüntülerin ortaya çıkmasının ardından A.O.T'nin de tekrar gözaltına alındı. Oda, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama yapmıştı; Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamasında, otobüste İ.T. ve A.O.T ile R.P. arasında yaşanan tartışmanın "koltuk" nedeniyle çıktığı belirtildi.

Yaşlı çiftin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bilgi verilmesine müteakip adı geçen okul müdürü 17 Ocak itibarıyla açığa alınmıştır ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.