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Giriş Tarihi: 27.12.2022 21:42 Son Güncelleme: 27.12.2022 22:39

Yaşlı çifti alevler ayırdı

Kocaeli Karamürsel İlçesi  4 Temmuz Mahallesinde bulunan bir evde çıkan yangında yatalak hasta olduğu öğrenilen 82 yaşındaki Orhan Çeliköz yaşamını yitirirken 76 yaşındaki eşi Mesude Çeliköz  ağır yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Yaşlı çifti alevler ayırdı

Karamürsel İlçesi 4 Temmuz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı adresinde bulunan bir binanın en üst katındaki dairede henüz öğrenilemeyen bir nedenden yangın çıktı. Daireden çıkan alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, İtfaiye ekiplerince evden çıkartılan ve sağlık ekiplerine teslim edilen Mesude Çeliköz, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri evde yaptığı kontrollerde Orhan Çeliköz'ün cansız bedenine ulaştı.

Dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Çeliköz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Mesude Çeliköz ise Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Hastanesine sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı

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Yaşlı çifti alevler ayırdı
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