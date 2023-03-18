Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı çifti yanan evden komşuları kurtardı
Giriş Tarihi: 18.3.2023 19:06 Son Güncelleme: 18.3.2023 19:16

Yaşlı çifti yanan evden komşuları kurtardı

İstanbul Kağıthane'de Alzheimer hastası Hüseyin Çiçek (90) ve Fatma Çiçek'in (89) kaldığı dairede yangın çıktı. Çıkan yangınla birlikte Alzheimer hastası karı ve kocayı komşuları yanmaktan son anda kurtardılar.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yaşlı çifti yanan evden komşuları kurtardı

Nurtepe Mahallesi Arı Caddesi'nde bulunun iki katlı binada saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Hüseyin Çiçek (90) ve Fatma Çiçek'in (89) kaldığı ikinci kattaki dairede soba yakıldığı için yangın çıktığı ve alevlerin çevreye sıçraması sonucu yangının kısa sürede büyüyerek bütün odayı sardığı görüldü.

Evden dumanların çıktığını görenler, içeride bulunan alzheimer hastası yaşlı çifti çıkarmak için seferber oldu. Komşular tarafından güçlükle evden çıkarılan Hüseyin ve Fatma Çiçek çifti üşümemesi için bir dükkana götürüldü.

Sığındıkları dükkandan evinin yanışını izleyen Hüseyin Çiçek'i komşuları teselli etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yaşlı çiftin evi kullanılamaz hale geldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Efe Demir, Yapı Kredi Bankası'ndan gördüğü mobbing nedeniyle mi intihar etti? Veda E-Postası ortaya çıktı! Şok iddialar...
Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
SON DAKİKA: Genç avukata arkadaşlık teklifini reddetti, mimar çılgına döndü: Böyle doyumsuz bir y... görmedim...
İzmir'de depremzedelere büyük ayıp! Depremzedelere tahsis edilen konutlar satışa çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
SON DAKİKA: İYİ Parti'den istifa eden isim ateş püskürdü: Partinin kurucusu olarak söylüyorum, talimatı FETÖ'cüler verdi
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
Merdan Yanardağ, Akşener'e tehditler savurdu: Elbette bir yanıtı olur
Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! Seyahat süresi 25 dakikaya düşecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı çifti yanan evden komşuları kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA