Yaşlı çifti yanan evden komşuları kurtardı

Nurtepe Mahallesi Arı Caddesi'nde bulunun iki katlı binada saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Hüseyin Çiçek (90) ve Fatma Çiçek'in (89) kaldığı ikinci kattaki dairede soba yakıldığı için yangın çıktığı ve alevlerin çevreye sıçraması sonucu yangının kısa sürede büyüyerek bütün odayı sardığı görüldü.

Evden dumanların çıktığını görenler, içeride bulunan alzheimer hastası yaşlı çifti çıkarmak için seferber oldu. Komşular tarafından güçlükle evden çıkarılan Hüseyin ve Fatma Çiçek çifti üşümemesi için bir dükkana götürüldü.

Sığındıkları dükkandan evinin yanışını izleyen Hüseyin Çiçek'i komşuları teselli etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yaşlı çiftin evi kullanılamaz hale geldi.