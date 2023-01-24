Yaşlı çiftin kaldığı 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Rize'nin Çayeli ilçesi Yenice köyünde meydana gelen olayda, dün gece saatlerinde Selahattin Kaşıkçı (87) ve eşinin kaldığı iki katlı ahşap binanın üst katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Evi bir anda saran yangında Selahattin Kaşıkçı (87) ve eşi kendilerini dışarı attı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve Çayeli İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 4 saat süren çalışması neticesinde yangın söndürüldü.

Çıkan yangında evde bulunan yaşlı çift yara almazken, kaldıkları 2 katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.