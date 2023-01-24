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Giriş Tarihi: 24.1.2023 09:43 Son Güncelleme: 24.1.2023 09:50

Yaşlı çiftin kaldığı 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşlı Kaşıkçı çiftinin kaldığı 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Çıkan yangında çift yara almadan kurtulurken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yaşlı çiftin kaldığı 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Rize'nin Çayeli ilçesi Yenice köyünde meydana gelen olayda, dün gece saatlerinde Selahattin Kaşıkçı (87) ve eşinin kaldığı iki katlı ahşap binanın üst katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Evi bir anda saran yangında Selahattin Kaşıkçı (87) ve eşi kendilerini dışarı attı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve Çayeli İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 4 saat süren çalışması neticesinde yangın söndürüldü.

Çıkan yangında evde bulunan yaşlı çift yara almazken, kaldıkları 2 katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Yaşlı çiftin kaldığı 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
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