Yaşlı çiftin şüpheli ölümü

ADANA'DA 70 yaşındaki Gülsüm ve 72 yaşındaki Hasan Girten çifti evlerinde ölü bulundu. Yumurtalık ilçesine bağlı Dervişiye Mahallesinde yaşayan Gülsüm Girten ile Hasan Girten'i telefonla arayan komşuları ulaşamadı. Bir süre sonra evin kapısını çilingirciye açtıran komşular, eve girdiğinde yaşlı çifti hareketsiz halde buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ön otopside yaşlı çiftin vücutlarında herhangi bir darp ve ateşli silah yaralanmasına dair bulguya rastlanmadı. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Girten çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.