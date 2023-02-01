Yaşlı çiftin şüpheli ölümünde yeni gelişme... Eşinde darp izleri var

Giresun'un Görele ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ali Tetik ve eşi Sevim Tetik (65) evlerinde ölü bulundu. Olay, geçtiğimiz akşam (dün) akşam saatlerinde ilçeye bağlı Burunucu köyünde meydana geldi. Evde birlikte yaşayan Ali - Sevim Tetik çiftinden haber alamayan yakınları, durumu akrabaları olan köy muhtarı Ali Kemal Tetik'e bildirdi.
Çiftin yaşadığı eve giden muhtar Tetik, mutfak camından evin içerisine baktığında ise Ali Tetik'in sandalye üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark etti. Muhtar hemen durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SEVİM TETİK'DE DARP İZLERİNE RASTLANDI
Jandarma ve sağlık ekipleri eve girdiğinde ise, Ali Tetik'in çamaşır ipiyle asılı, eşi Sevim Tetik'in de holde bulunan yerde hareketsiz olarak yattığını tespit etti. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri eve girdiğinde Ali Tetik(70) ve Sevim Tetik (65)'i ölü buldu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sevim Tetik'te darp izleri olduğu öğrenilirken, Ali Tetik'in ise kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. 1 çocuk sahibi çiftinin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
DEPRESYON İLAÇLARI KULLANIYORLARDI
Hayatlarının kaybeden Tetik ailesinin akrabası olan Muhtar Ali Kemal Tetik yaşanan olayla ilgili SABAHA konuştu. Muhtar Ali Kemal Tetik," Bundan 30 yıl önce amcam Ali Tetik, kayınçosunun kızı Dilek doğduğunda onu evlat edindi. Dilek'i büyüttüler evlendirdiler ve torun sahibi oldular. Daha sonra hayatlarını mutlu bir şekilde sürdürüyorlardı. Bir ara ise İstanbul'da bir arazileri vardı. O arazi için akrabaları ile tartışma yaşamışlardı . Daha sonra ise her şey yolunda gidiyordu. Ara sıra aile içi tartışma yaşarlardı ama bu şekilde bir durumları olmamıştı Amcam kavgayı sevmeyen birisiydi dün akşam akrabalarım beni aradığında eve gittim. Pencereden baktığımda amcam Ali Tetik'i sandalye üzerinde asılı gördüm. Hemen Jandarmaya haber verdim. Ekiplerle eve girdiğimizde yengem ve amcamı ölmüş olarak bulduk. Amcam ve yengem yaşlılık hastalıkları yaşıyordu. Son zamanlarda ise depresyon ilaçları kullanıyorlardı. Evde ne oldu, ne yaşandı bilmiyoruz. Bu tür olay hiç yaşanmamıştı. Onların ölümü hepimizi perişan etti" dedi.