Yaşlı çiftin şüpheli ölümünde yeni gelişme... Eşinde darp izleri var

DEPRESYON İLAÇLARI KULLANIYORLARDI

Hayatlarının kaybeden Tetik ailesinin akrabası olan Muhtar Ali Kemal Tetik yaşanan olayla ilgili SABAHA konuştu. Muhtar Ali Kemal Tetik," Bundan 30 yıl önce amcam Ali Tetik, kayınçosunun kızı Dilek doğduğunda onu evlat edindi. Dilek'i büyüttüler evlendirdiler ve torun sahibi oldular. Daha sonra hayatlarını mutlu bir şekilde sürdürüyorlardı. Bir ara ise İstanbul'da bir arazileri vardı. O arazi için akrabaları ile tartışma yaşamışlardı . Daha sonra ise her şey yolunda gidiyordu. Ara sıra aile içi tartışma yaşarlardı ama bu şekilde bir durumları olmamıştı Amcam kavgayı sevmeyen birisiydi dün akşam akrabalarım beni aradığında eve gittim. Pencereden baktığımda amcam Ali Tetik'i sandalye üzerinde asılı gördüm. Hemen Jandarmaya haber verdim. Ekiplerle eve girdiğimizde yengem ve amcamı ölmüş olarak bulduk. Amcam ve yengem yaşlılık hastalıkları yaşıyordu. Son zamanlarda ise depresyon ilaçları kullanıyorlardı. Evde ne oldu, ne yaşandı bilmiyoruz. Bu tür olay hiç yaşanmamıştı. Onların ölümü hepimizi perişan etti" dedi.