Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı dostu şehirler geliyor
Giriş Tarihi: 2.7.2023

Yaşlı dostu şehirler geliyor

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Yaşlı dostu şehirler geliyor
Yaşlıların hayatını kolaylaştıracak hamlelere bir yenisi daha ekleniyor. Şehirlerde, yerel yönetimlerle işbirliği halinde 'yaşlı dostu' kent mekânları hayata geçirilecek.
Yaşlı nüfusun yoğun olduğu yörelere özel olarak yapılacak düzenleme ile gündüz bakım merkezlerinin sayıları artırılacak, aktif yaşlanma merkezleri kurulacak. 2007'de Dünya Sağlık Örgütü'nün gündeme aldığı yaşlı dostu kentlerde, dış mekân ve binalar, ulaşım, konut, sosyal katılım, toplumsal yaşama dâhil olma, toplum desteği ve sağlık hizmetleri kriterleri göz önünde bulundurularak hazırlanacak. Yaşlıların sağlık hizmetlerine kolay erişimi, güvenilir bir ortamda yaşaması ve bağımsız bir yaşama sahip olması amacıyla tasarlanacak kentler, insanların emekli olup Ege kasabasına yerleşme hayaline bir alternatif olacak.

YÜRÜYÜŞ ALANLARI
Yaşlılar için parkur haline gelen kentlerde, eğimi olmayan, engel ve yaşlı dostu rahat yürünebilir kaldırımlar ve bina girişleri, asansörlü binalar ve toplu taşıma durakları, güvenli ve konforlu toplu taşıma, ihtiyaçlarına göre modifiye edilmiş konutlar ve iç mekânlar ile güvenli mahalleler yapılacak. Kent içindeki yeşil alanlar ve yürüyüş alanları artacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İBB'den 'Hamidiye Su' markasının isminin değiştirilmesi ile ilgili komik açıklama! Vatandaştan tepki yağıyor
Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!
Birkaç hafta çalışıp araba alabilen Fransızlar yağmada!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ülkede karışıklığa yol açmıştı! Fransa'da polisin öldürdüğü Nael isimli genç defnedildi
Terliksi hayvan
Çeşme’de aşka geldiler
Adalar'da bayram izdihamı: Güzel ama kalabalık!
Hayalimdeki aileye sahibim, şükürler olsun
Gaziantep'te vahşet! Bayram ziyaretinde saldırıya uğradı: Kurtarılamadı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı dostu şehirler geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA