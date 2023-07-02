Yaşlı dostu şehirler geliyor

Yaşlıların hayatını kolaylaştıracakhamlelere bir yenisidaha ekleniyor. Şehirlerde,yerel yönetimlerle işbirliğihalinde 'yaşlı dostu' kentmekânları hayata geçirilecek.Yaşlı nüfusun yoğun olduğu yörelere özel olarak yapılacak düzenleme ile gündüz bakım merkezlerinin sayıları artırılacak, aktif yaşlanma merkezleri kurulacak. 2007'de Dünya Sağlık Örgütü'nün gündeme aldığı yaşlı dostu kentlerde, dış mekân ve binalar, ulaşım, konut, sosyal katılım, toplumsal yaşama dâhil olma, toplum desteği ve sağlık hizmetleri kriterleri göz önünde bulundurularak hazırlanacak. Yaşlıların sağlık hizmetlerine kolay erişimi, güvenilir bir ortamda yaşaması ve bağımsız bir yaşama sahip olması amacıyla tasarlanacak kentler, insanların emekli olup Ege kasabasına yerleşme hayaline bir alternatif olacak.Yaşlılar için parkur haline gelen kentlerde, eğimi olmayan, engel ve yaşlı dostu rahat yürünebilir kaldırımlar ve bina girişleri, asansörlü binalar ve toplu taşıma durakları, güvenli ve konforlu toplu taşıma, ihtiyaçlarına göre modifiye edilmiş konutlar ve iç mekânlar ile güvenli mahalleler yapılacak. Kent içindeki yeşil alanlar ve yürüyüş alanları artacak.