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Giriş Tarihi: 29.4.2025 19:55 Son Güncelleme: 29.4.2025 20:05

Yaşlı kadın arazide ölü bulundu

Burdur Karamanlı’da kayıp olarak aranan 93 yaşındaki Durkadın Özer, evinin yakınındaki boş arsada ölü bulundu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Yaşlı kadın arazide ölü bulundu

Olay, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları, Durkadın Özer'i evinde ziyaret etmek istedikleri sırada yaşlı kadının evde olmadığını fark etti. Bunun üzerine çevrede arama çalışması başlatıldı. Kısa süre sonra, çevrede temizlik yapan belediye personeli, Özer'i evinin yakınlarındaki boş bir arsada, bir tarım aletinin altında hareketsiz yatarken buldu.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durkadın Özer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Özer'in cansız bedeni, ön otopsi işlemleri için ilçe hastanesine kaldırıldı.

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Yaşlı kadın arazide ölü bulundu
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