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Giriş Tarihi: 18.2.2024

Yaşlı kadın derede ölü bulundu

Yaşlı kadın derede ölü bulundu
Çorum'un İskilip ilçesinde 80 yaşındaki kadın derede ölü bulundu. Beyoğlan Köyü'nde yaşayan Nuriye Gökçe'nin, köyün yakınlarındaki derede hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Gökçe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. İlk incelemede Gökçe'nin vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.
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Yaşlı kadın derede ölü bulundu
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