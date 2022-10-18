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Giriş Tarihi: 18.10.2022 18:03

Yaşlı kadın, kedileri beslerken feci şekilde can verdi

Avcılar'da yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Selime Çalışkan, manevra yapan beton mikserinin altında kalarak ezildi. Sokak kedileri için mama bırakırken aracın 'kör noktasında' kaldığı öğrenilen kadın, kafatası ezilerek feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücü, S.M. gözaltına alındı.

DHA
Yaşlı kadın, kedileri beslerken feci şekilde can verdi

Feci olay, Merkez Mahallesi Birsen Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi.Beton mikserinin sürücüsü S.M., manevra yaparken Selime Çalışkan isimli 70 yaşındaki kadını ezdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sokak kedilerini besleyen Çalışkan'ın, kaldırımdaki mama kaplarını doldururken, aracın 'kör noktasında' kaldığı öğrenildi. Selime Çalışkan, kafatası ezilerek, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazadan sonra duran sürücü polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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Yaşlı kadın, kedileri beslerken feci şekilde can verdi
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