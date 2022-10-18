Yaşlı kadın, kedileri beslerken feci şekilde can verdi

Feci olay, Merkez Mahallesi Birsen Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi.Beton mikserinin sürücüsü S.M., manevra yaparken Selime Çalışkan isimli 70 yaşındaki kadını ezdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sokak kedilerini besleyen Çalışkan'ın, kaldırımdaki mama kaplarını doldururken, aracın 'kör noktasında' kaldığı öğrenildi. Selime Çalışkan, kafatası ezilerek, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazadan sonra duran sürücü polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.