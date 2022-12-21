Yaşlı kadın ve kocasının kefen parasını dolandırdılar! “Eşim üzüntüsünden 2 ay sonra hayatını kaybetti”

Duruşmaya SEGBİS sistemiyle tutuklu olarak katılan Funda Apohan'da, Emre Karagöl'ü suçlayarak; "Bu olayları benim başıma saran Emre'dir. Kendisi geçimini hesap dolandırıcılığından sağlıyor. Bu olaya alet olduğum için çok pişmanım. Beni Mudurnu'ya kendisi gönderdi ve bende gidip 24 in lirayı aileden aldım" diyerek itiraf da bulundu.

KENDİLERİNİ SUBAY OLARAK TANITTILAR

11 Eylül 2021 tarihinde kendilerini subay olarak tanıtan bir kişi bizi cep telefonundan aradığını belirten olayın mağduru Hatice Tutalır; şunları söyledi; "Telefonla arayan kişi subay olduğunu söyleyip, adımızın hırsızlık olayına karıştığını ve para çalındığını söyleyip, evime kadın sivil polisin geleceğini ellerinde bulanan bütün parayı ona vermemizi isteyip, paraların seri numaraları alındıktan sonra geri telsem edileceğini söyleyince kocamla ben korktuk. Aradan 3 saat sonra sivil giyimli bir kadın gelince parayı teslim ettik. Fakat, verdiğimiz para gelmeyince, bizi arayan numara kapalı olunca dolandırıldığımızı anladık" dedi.