Yaşlı kadın ve kocasının kefen parasını dolandırdılar! “Eşim üzüntüsünden 2 ay sonra hayatını kaybetti”

Cep telefonuyla dolandırıcılık olayı geçtiğimiz yıl Mudurnu ilçesine bağlı Beyderesi Köyünde meydana geldi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Emre Karagöl, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; "Bu olayla benimi hiçbir alakam yok. Bir arkadaşım icralık olduğu için benim banka kartlarımı ve kimlik bilgilerimi aldı. Bu işi yaptıysa o yapmıştır. Funda Apohan diye bir kadını da tanımıyorum. Suçsuz yere başıma gelmedik olay kalmadı. Kesinlikle bir menfaat sağlamadım. Hiç kimseyi de dolandırmadım" dedi.
Duruşmaya SEGBİS sistemiyle tutuklu olarak katılan Funda Apohan'da, Emre Karagöl'ü suçlayarak; "Bu olayları benim başıma saran Emre'dir. Kendisi geçimini hesap dolandırıcılığından sağlıyor. Bu olaya alet olduğum için çok pişmanım. Beni Mudurnu'ya kendisi gönderdi ve bende gidip 24 in lirayı aileden aldım" diyerek itiraf da bulundu.
KENDİLERİNİ SUBAY OLARAK TANITTILAR
11 Eylül 2021 tarihinde kendilerini subay olarak tanıtan bir kişi bizi cep telefonundan aradığını belirten olayın mağduru Hatice Tutalır; şunları söyledi; "Telefonla arayan kişi subay olduğunu söyleyip, adımızın hırsızlık olayına karıştığını ve para çalındığını söyleyip, evime kadın sivil polisin geleceğini ellerinde bulanan bütün parayı ona vermemizi isteyip, paraların seri numaraları alındıktan sonra geri telsem edileceğini söyleyince kocamla ben korktuk. Aradan 3 saat sonra sivil giyimli bir kadın gelince parayı teslim ettik. Fakat, verdiğimiz para gelmeyince, bizi arayan numara kapalı olunca dolandırıldığımızı anladık" dedi.
KOCAM ÜZÜNTÜDEN ÖLDÜ
Duruşmaya mağdur sıfatıyla tekerlekli sandalye ile getirilen 73 yaşındaki Hatice Tutalır, başından geçenleri şöyle anlattı; "Dolandırıcılık olayından 2 ay sonra eşim Refik üzüntüsünden hayatını kaybetti. Dolandırılan 24 bin lira bizim kefen ve mezar paramızdı. Allahlarından bulsunlar. Hem kocamı hem de paralarımızı kaybettim" diyerek gözyaşı döktü.
DOLANDIRICI KADININ FOTOĞRAFINI KÖY HALKIYLA PAYLAŞTIK
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine annesini tekerlekli sandalye ile getiren Hatice Tutalır'ın kızı Emine Aydoğan'da, dolandırıcılara lanet ederek; "Bu olay yüzünden üzüntüsünden babamızı kaybettik. Annem ise zor duruma düştü. Köyümüze, anne ve babamızın evine kadar gelen dolandırıcı kadının fotoğrafını bulup, muhtarın vasıtasıyla köy halkına herkese gösterdik. Herkes bu kadını görsün ve tanısın, başkaları dolandırılmasın. Biz mağdur olduk başkaları mağdur olmasın. Olay zamanında 80 yaşındaki babamı bu dolandırıcılar yüzünden toprağa vermek zorunda kaldım" diyerek tepki gösterdi.