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Giriş Tarihi: 3.11.2022 19:05 Son Güncelleme: 3.11.2022 19:07

Yaşlı kadın yediği mantardan dolayı hastanelik oldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yaşlı kadın yediği mantardan dolayı hastanelik oldu

Alınan bilgiye göre, Çengelli köyü Sindelli Mahallesi'nde, evde mantardan yapılan yemeği yiyen Emine D. (68) bir süre sonra rahatsızlandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaları üzerine zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzere eve gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan Emine D. (68) önce ilk müdahaleyi Alaplı Devlet Hastanesi'nde yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Emine D.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken Jandarma konu ile ilgili tahkikata başladı.

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Yaşlı kadın yediği mantardan dolayı hastanelik oldu
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