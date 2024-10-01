Yaşlı kadına dehşeti yaşattı

Adana'da Yüreğir ilçesi Barış Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde yalnız yaşayan Harun Eşim'in (74) yanına uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen akrabası Halil İbrahim Akay (35) geldi. Harun Eşim, evin salonunda Akay ile birlikte yemek yiyip çay içti. Bir süre sonra banyoya giden Akay, "Harun teyze, musluğun bozulmuş" diyerek Eşim'i yanına çağırdı. Akay, birden yaşlı kadını çekiçle dövüp, yüzüne biber gazı sıktı. Şüpheli, Eşim'in parmağındaki alyansı gasp edip, cep telefonunu ve cüzdanını aldıktan sonra kapıyı kadının üzerine kilitleyip evden çıktı. Sürünerek pencereye çıkan Eşim, yardım istedi. Eşim'in çığlıklarını duyan komşuları, şüpheli Akay'ı sokağa çıktığı sırada yakaladı. Başına ve kollarına aldığı darbelerle yaralanan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.