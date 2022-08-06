Yaşlı kadını 34 yerinden bıçaklandı

HATAY'DA 2 Ağustos'ta M.Ç., akrabası Gülizar Düzce'nin (74) evine gitti. Yaşlı kadın, kapıyı çalan M.Ç.'yi içeri aldı. Kanepede oturduğu sırada Düzce'nin kolundaki bileziğini ve para isteyen M.Ç., yaşlı kadına para ve altını vermeyince şiddet uygulamaya başladı. Beraberinde getirdiği iple Düzce'yi boğmaya kalkışan M.Ç. daha sonra 34 yerinden bıçakladı. Düzce yerde kanlar içinde kalırken, M.Ç. para ve altınını alarak kaçtı. Ağır yaralanan Düzce tedavisinin ardından evine döndü. Kısa sürede yakalanan M.Ç. çıkarıldığı adliyede nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı. İHA