Yaşlı kadını altınları için öldürüp yaktılar

ÇORUM'un Kargı ilçesinde gasp dehşeti yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 76 yaşındaki Hatice Kış'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini ateşe verip altınlarını çalarak kaçtı. Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde, eşi Hatice Kış'ın yanmış cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede Hatice Kış'ın 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve ardından cesedinin yakıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, yaşlı kadının kolundaki 3 altın bileziği ve gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı altınları gasp ederek olay yerinden kaçtığı belirlendi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.