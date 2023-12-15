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Giriş Tarihi: 16.12.2023

Yaşlı kadını dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı

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Yaşlı kadını dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı
Konya'da dolandırıcıların hedefi bu sefer 75 yaşındaki M.G. idi. Yaşlı kadını telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp adına telefon hattı çıkarılarak kredi çekildiğini, çekilen kredinin terör örgütlerine aktarıldığını söyledi. Bununla da kalmayan dolandırıcı Engin Şıltak, para karşılığında adını temize çıkarabileceğini söyledi. Panikleyen kadın 85 bin euro'yu (2 milyon 600 bin Türk Lirası) çekip dolandırıcılara teslim etmek üzere yol çıktı. Bir süre annelerine ulaşamayan çocukları da şüphelenip durumu polise bildirdi. Kadının bankadaki parasını çektiğini belirleyen polis, banka civarında kadını aradı. Bir süre sonra kadını tenha bir noktada bulan polis, operasyon için harekete geçti. Bölgede önlem alan polis, parayı almak için M.G. ile buluşma noktasına gelen şüpheli Engin Şıltak'ı (32) suçüstü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şıltak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yaşlı kadını dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı
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