Yaşlı kadını hayattan koparmıştı: Burcu Çakıoğlu için istenen ceza belli oldu!

Olaydan sonra soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılğı'nın hazırladığı iddianamede Çakıoğlu hakkında 9 yıla kadar hapsini istedi. İddianamede, "Olay günü Burcu Çakıoğlu'nun yanında bulunan H.N.A., S.C., Ö.Ö. ile 42 RA 084 plakalı otomobille seyir halinde olduğu sırada, olaydan kısa bir süre önce birçok kez kullanmış olduğu uyuşturucu maddenin etkisi altındayken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak yol kenarında yürümekte olan Hacer Mukaddes Yanılmazer'e arkadan araçla çarpmak suretiyle bilinçli taksirle ölüme neden olduğu anlaşılmıştır " denildi.