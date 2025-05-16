Yaşlı kadının evinden 4 ton çöp çıktı

Esenler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında engelli kızıyla birlikte yaşayan kanser hastası olduğu öğrenilen Naile Akkaya (63) isimli vatandaşın evinde çöp biriktirdiğine dair ihbar yapıldı. Akkaya'nın farklı bir sokakta da 4 ay önce başka bir evi çöplerden dolayı boşaltıldığı anlaşıldı. İhbar üzerine yaşlı kadının en son oturduğu evini de çöple doldurduğu görüldü.

Mahalle muhtarı, polis ve zabıta ekipleri 1 hafta boyunca Naile Akkaya'nın evinin önünde bekledi. Sabah saatlerinde polis ekipleri yaşlı kadını ikna ederek kızı ile birlikte dışarı çıkardı. Eve giren ekipler biriken çöplerden yaşam alanı kalmadığını gördü. Daha sonra Esenler Belediyesi'nden gelen temizlik işleri görevlileri zabıta ekipleri yardımıyla çöp evi boşaltmaya başladı. Öte yandan evin girişi dar olduğu için pencere ve merdivenin olduğu kısımdaki demir parmaklıklar kesilip iş bitince de kaynak ile tekrar takıldı. Dairede bulunan çöpler belediye ekiplerinin 2 gün süren yoğun çalışmalarının ardından 11 kamyona yüklendi. Çöpler çıkarıldıktan sonrada ilaçlama yapıldı. Akkaya ve zihinsel engelli kızını Esenler Belediyesi'nde görevli psikolog kontrol etti. Çöplerin boşaltılması ile birlikte mahalleli rahat nefes aldı.

KOMŞULARI ÇÖP EVDEN RAHATSIZ ETTİ

Komşusu ile ilgili konuşan Songül Kabalaklı, "Teyze iyi bir kadın ama kızı ve kendisi rahatsız. Evini her sene çöple dolduruyor. Komşuları şikayetçiler ama onların bir bakım evine yatırılması lazım. Burada kendilerine bakamıyorlar. Zabıtalarda her zaman gelip temizliyorlar. Komşular kadını her yere şikayet ediyorlar ama her sene 6 ayda bir evi bu hale getiriyor. Köyü bir durumdalar. Komşularda şikayetçi. Burası her zaman böyle" ifadelerini kullandı.