Yaşlı kadının evini belediyeye yıktırdı

İstanbul Şile'de yaşayan Nilgün E. (74), Fatih'te boş kalan evini, kalacak yeri olmayan zor durumdaki yaşlı bir çiftin kullanımına açtı. Bir süre burada yaşayan çift geçtiğimiz aylarda vefat edince, çiftin Almanya'da yaşayan kızları İrma T. Türkiye'ye gelerek eve yerleşti. İrma'nın yardıma muhtaç olmadığını öğrenen Nilgün E., evini boşaltmasını istedi.Nilgün E., evden çıkmaya direnen İrma için mahkemeye başvurdu. Tahliye kararının tebliğinden sonra İrma, evin kapı ve pencerelerini söküp hurdacıya sattı. Nilgün E. evinin harabe hale döndüğünü gördü. Bununla da kalmayan İrma, belediyeye başvurarak evin gördüğü zarar nedeniyle yıkılmasını talep etti. Belediye ekipleri de metruk hale gelen evi aynı gün yıktı. Durumu öğrenen Nilgün E. maddi ve manevi zarar gördüğünü belirterek İrma T. ve belediye görevlilerinden şikâyetçi oldu.