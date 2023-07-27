Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı kadının evini belediyeye yıktırdı
Giriş Tarihi: 28.7.2023

Yaşlı kadının evini belediyeye yıktırdı

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Yaşlı kadının evini belediyeye yıktırdı
İstanbul Şile'de yaşayan Nilgün E. (74), Fatih'te boş kalan evini, kalacak yeri olmayan zor durumdaki yaşlı bir çiftin kullanımına açtı. Bir süre burada yaşayan çift geçtiğimiz aylarda vefat edince, çiftin Almanya'da yaşayan kızları İrma T. Türkiye'ye gelerek eve yerleşti. İrma'nın yardıma muhtaç olmadığını öğrenen Nilgün E., evini boşaltmasını istedi.



Nilgün E., evden çıkmaya direnen İrma için mahkemeye başvurdu. Tahliye kararının tebliğinden sonra İrma, evin kapı ve pencerelerini söküp hurdacıya sattı. Nilgün E. evinin harabe hale döndüğünü gördü. Bununla da kalmayan İrma, belediyeye başvurarak evin gördüğü zarar nedeniyle yıkılmasını talep etti. Belediye ekipleri de metruk hale gelen evi aynı gün yıktı. Durumu öğrenen Nilgün E. maddi ve manevi zarar gördüğünü belirterek İrma T. ve belediye görevlilerinden şikâyetçi oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İzmir Dikili’de zabıta müdüründen esnafa yumruk
Son dakika: Yunanistan’daki yangınlar kontrolden çıktı! Askeri mühimmat deposunda patlama
Yunan basınında Dedeağaç Limanı iddiası: ABD'den sonra şimdi de Fransa
Pensilyanya'da büyük panik! FETÖ'cülerden peş peşe itiraflar...
Son dakika haberleri: Beşiktaş, Avrupa mesaisine avantajlı başladı! Kara Kartal, Tirana’yı 3 golle yendi…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Michy Batshuayi maç sonu çılgına döndü! İsmail Yüksek sahada tutmaya çalıştı
SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına yeni atama: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kolay bir tercih yılı olacak
Güzeldere Tüneli’nde ışık göründü: ‘32 virajlar’ tarih oluyor! Bakan Uraloğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı kadının evini belediyeye yıktırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA