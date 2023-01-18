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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Yaşlı kadının yeni evi yerleştiği gün yandı

Yaşlı kadının yeni evi yerleştiği gün yandı
İstanbul Arnavutköy'te geçtiğimiz yıl meydana gelen trafik kazasında bariyerler Zeynep Gündüz'ün (87) yaşadığı gecekondunun üzerine düşerek yıkılmasına neden oldu. Hayırseverlerin yardımı ile zarar gören evin yanında yaşlı kadına ait olan arsaya bir ev yapıldı. Evin tüm eksikleri giderildi ve oturulmaya hazır hale getirilerek yaşlı kadına teslim edildi. Komşuların yardımı ile önceki sabah saatlerinde temizlik yapılırken eşyaların bir kısmı eve getirildi. Bu sırada Gündüz'ün yeni evinde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Mahalleli Yüksel Bilici "Evi yerleştirip temizlemişler, 1 saat geçmeden yangın çıktı" dedi. İHA

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Yaşlı kadının yeni evi yerleştiği gün yandı
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