Yaşlı kadınları gasp eden motosikletli gaspçılar yakayı ele verdi

KAPKAÇÇILAR YAŞLI KADINLARI HEDEF ALIYORDU

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, şahısların kullandığı motosikletin plakasını tespit ederek çalıntı olduğunu belirledi. Motosikleti çalan şahsın ise Kadircan S. olduğunu bulan Beyoğlu polisi, bir süre sonra cezaevine girdiği öğrenilen ve 37 suç kaydı olan şahsın deposuna baskın düzenledi. Baskında kapkaçlıların kullandığı motosiklet ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda kapkaççıların ise emniyette toplamda 14 suç kayıtları olan Yunus Emre G. ve Polat T. olduğunu tespit etti.