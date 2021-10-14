Yaşlı ve kimsesizleri böyle soydular

İSTANBUL
Bakırköy'de faaliyet gösteren bir gayrimenkul şirketi ile ilgili gizli tanık "Mor" isimli bir vatandaş, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. Tanık, kapısında ya da camında ismi yazmayan bir gayrimenkul şirketinin olduğunu, bu şirketin emekli tapu ve nüfus müdürlüğü görevlileriyle birlikte bir kurumdan gizlice satın aldıkları programla kimsesiz ve yaşlı vatandaşları tespit ettiklerini kaydetti. Mor, şirket sahibinin Hasan Y. olduğunu, çalışanlarının ele geçirdiği bilgileri eski tapu müdürü Emin E
.'nin tasdikledikten sonra emekli nüfus müdürü Ahmet Ş.'nin devreye girdiğini anlattı. Gizli tanık, şahıslara ulaşıldıktan sonra kendilerine sahibi olduğu gayrimenkulleri piyasa değerinin çok altında satın alarak üzerlerine geçirdiklerini, bunu insanları kandırarak ya da silah göstererek yaptıklarını ardından da gayrimenkulleri satarak paraları bölüştüklerini kaydetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Başsavcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. O sırada başka bir tanık ifadesi daha geldi. Hasan Y.'nin gayrimenkul dolandırıcılığına silah ticaretiyle destek verdiğini belirten tanık X,, "Yaşlı bir adam ofise geldi. Adama kağıt imzalattıktan sonra 150 bin lira verip gönderdiler. Gitmek istemedi. Anlaştıkları ücret 1.5 milyondu. Adam çok yaşlı olduğu için daha fazla dayamayıp 'Şikâyet edeceğim' diyerek ofisten çıktı" dedi. Gaziosmanpaşa
, Bakırköy ve Çağlayan
adliyelerindeki dosyalar birleştirildi. Şirkette arama yapıldı, dijital materyallere el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.