Yaşlılara ’robot’ arkadaş

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Onur Okutur (24), yaşlı bireylerin hem sağlığını koruyacak hem de yalnızlık hissine kapılmasını önleyecek 'Maya' isimli robot tasarladı. 30 santimetre boyundaki Maya, bileğe takılan akıllı saat yardımıyla kişinin nabzını, tansiyonunu, kan basıncını ya da vücut ısısını ölçecek, değişimleri anında belirleyecek. Yaşlı bireyin yakınları ya da doktoru, Maya'nın saniye saniye topladığı bu verileri, cep telefonundan istediği zaman görebilecek. Maya, kişinin sağlık verileriyle ilgili ani bir değişim fark ettiğinde, kendisine kaydedilen cep telefonlarına hemen bildirim yapacak. Maya, evde perdelerin açılıp kapanması, evin ısısının ayarlanması, uyanma ve yatma saatlerinin hatırlatılması gibi günlük işleri de düzenli olarak yaşlılara hatırlatacak. Maya, cep telefonu elde olmasa da sözlü komutla başka bir kişiyi arayabilecek, böylece yaşlıların cep telefonunu her an yanında taşımasına da gerek kalmayacak.

MAKETİ DE HAZIRLANDI

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2022 yılı mezunu Onur Okutur, Maya isimli robot projesini 1 yıllık çalışma sonunda hazırladı. Bu süreçte akademisyenlerinden de destek alan ve okul bitirme projesi olarak başladığı çalışmasını geliştiren Okutur, Maya'nın üretimi ve piyasaya sürülmesi hedefiyle Türkiye'deki ünlü bir teknoloji markasıyla da çalışmalar yaptı. Maya'nın maketini de hazırlayan Okutur, robota ilişkin patent almak için de girişimde bulunmaya hazırlanıyor.





ACİL UYARI BİLDİRİMİ

Maya'ya ilişkin detaylı bilgiler paylaşan Okutur, tasarladığı robotun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Okutur, "Maya, yaşlılar için akıllı ev asistanı robotu olarak tasarlandı. Çok fazla yer kaplamıyor ve şarjla çalışıyor. Amacımız, yalnız yaşayan yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmak, onlara güvenli ve huzurlu bir ortamı sağlamak. Maya, yaşlılarımıza sağlıkları ile ilgili konularda yardımcı olurken, yakınları ile rahat iletişim kurmalarına da zemin hazırlıyor. Maya, akıllı saat sistemi sayesinde kan basıncını ölçerek kaydediyor. Buna ek olarak yaşlıların ilaçlarını hangi saatte alması gerektiğini hatırlatıyor. Örneğin; yaşlı bireyin yakınları, Maya'ya en az iki cep telefonu numarası kaydedecek. Bu kişiler, doktor ya da yaşlının akrabaları olabilir. Belirlenen bu kişiler, Maya'nın yaptığı ölçümleri cep telefonundan anlık görebilecek. Yani yaşlımızın günlük seyrini rahatlıkla takip edebilecek. Nabız, tansiyon ya da vücut ısısında ani bir değişim olması durumunda, Maya'nın acil uyarı bildirimi devreye girecek. Maya, kendisinde kayıtlı olan kişilerin cep telefonlarına bildirim yapacak. Maya, 'Yaşlımızdan haber alamadım' ya da 'Acaba şu anda sağlık durumu nasıl?' diye endişe edenlere büyük kolaylık sağlayacak" dedi.





UZAKTAN KONTROL EDİLİYOR

Okutur, sözlerine şöyle devam etti: "Maya, yaşlılarımızın en iyi arkadaşlarından biri olacak. Maya; evde perdelerin açılıp kapanması, evin ısısının ayarlanması, uyanma ve yatma saatlerini hatırlatma gibi günlük düzenli görevleri programlayarak üstlenebilir. Maya, hava durumu gibi faydalı günlük bilgileri de paylaşabilir. Maya'nın en önemli özelliklerinden biri de hem mobil uygulama hem de web sitesi üzerinden uzaktan izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesi. Maya, güncellenerek gelişmeye devam edebilen bir ev robotu. Bu durum, Maya'nın ihtiyaca göre adapte edilmesini de sağlar. Maya'nın görevlerini tam olarak üstlenen, benzer bir robot yok. Maya üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Büyük bir teknoloji firmasıyla da görüşme halindeyiz. Amacım; Maya'yı daha da geliştirmek ve yatırım desteği alarak bu robotun evlerde kullanıldığı günü görmek." diye konuştu.