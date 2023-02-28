Yaşlıları hedef seçiyordu… Yakalanıp tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Nitelikli Dolandırıcılık" dosyası Kadıköy İlçesi'nde açıldı. Bostancı Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı bir vatandaşı telefonla arayan dolandırıcı, oğlu olduğunu iddia ederek para istedi ve parayı arkadaşını gönderip aldırma bahanesiyle aldırdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından İstanbul Polisi inceleme başlattı. Parayı alan kişinin Marmaray ile bölgeden uzaklaştığı belirlendi. D.M. (28) isimli dolandırıcı, Kadıköy İlçesi'nde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda; D.M.'nin bir telefon uygulaması üzerinden dolandıracağı kişileri belirlediği, özellikle oğlu olan yaşlı insanları seçtiği ve 2022-2023 yılları arasında aynı yöntemle ikameti Kadıköy İlçesi olan 19 yaşlı vatandaşı mağdur ederek toplamda iki milyon 100 bin lira dolandırdığı tespit edildi. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen D.M. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.