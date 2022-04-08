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Giriş Tarihi: 8.4.2022 11:25 Son Güncelleme: 8.4.2022 11:43

Yaşlılık bilgelik sanatı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Yaşlılık bilgelik sanatı

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü ile Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile gerçekleşen etkinlikte 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri sanata doydu.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü ile Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) iş birliği ile oyuncu Tamer Levent'in konuk olduğu "Yaşlılık Bilgelik Sanatı: Sanata Evet" isimli söyleşi gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşi öncesi Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Doç. Lelya Bayramoğulları ve Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Öğr. Gör. Ekatarina Akti eşliğinde müzik dinletisi yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hülya Kamarlı Altun, Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ve akademisyenlerin de katıldığı etkinliğe 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

MERAK ÖĞRENMENİN KAPISIDIR

Oyuncu Tamer Levent konuk olarak katıldığı söyleşinin moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül yaptı. İnteraktif bir ortamda gerçekleşen söyleşide oyuncu Tamer Levent, çocukluğundan başlayarak yaşadığı ilginç olayları ve hayata dair izlenimlerini anlattı.

Çok meraklı bir yapısının olduğundan bahseden Tamer Levent, "Bizim toplumumuzda merak çok iyi bir şey olarak görülmez maalesef. Oysa merak öğrenmenin ve araştırmanın kapısıdır. Ben de çocukluğumdan itibaren bunun çok faydasını gördüm. Arkadaşımla birlikte kilolarla kitap alır değişimli okurduk. Çok okumanın, çok araştırmanın ve çok çalışmanın faydasını hayatım boyunca gördüm." diye konuştu.

TAZELENME ÜNİVERSİTESİ'NE KİTAP ÖNERİSİ

60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ile birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Tamer Levent, "Hayata dair umudunuzu asla kaybetmeyin, olaylara her zaman olumlu pencereden bakın, olumlu düşüncelerle kendinizi iyileştirin. Hep birlikte yeni projeler düşünün ve hayata geçirin. Örneğin yaşanmış hikâyeler yazıp birlikte bir kitap çıkarabilirsiniz. Yaşlandıkça bilgeliğimiz artıyor. Bilgeliğinizi yansıtacak eserler ortaya koyun." ifadelerini kullandı. Sanatın bir bakış açısı olduğunu söyleyen Tamer Levent, "Önemli olan yaptığımız işi severek en güzel şekilde yapmaya çalışmaktır. O zaman yaptığımız resim, söylediğimiz şarkı, süpürdüğümüz sokak sanat eserine dönüşür. Sanatı dar kalıplara sığdırmamalıyız. Bir kalp doktorunun başarılı bir kalp ameliyatının sanat eseri olmadığını kim söyleyebilir?" diye konuştu.

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Yaşlılık bilgelik sanatı
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