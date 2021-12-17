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Giriş Tarihi: 17.12.2021 15:02 Son Güncelleme: 17.12.2021 15:35

Yastık altı hırsızı yakalandı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Yastık altı hırsızı yakalandı

Muğla’da 5 evden döviz ve ziynet eşyalarını çalan Y.O., yakalanarak gözaltına alındı. Y.O.’nun üzerinde döviz ve çok sayıda ziynet eşyası çıktı.

Muğla'da farklı tarihlerde 5 evden döviz ve ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması neticesinde şüpheli Y.O (43) olduğu tespit edildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli Y.O, Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalınan malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Y.O'nun üzerinde, 4310 Dolar, 645 TL, 10 burma bilezik, 7 kalın bilezik, 10 cumhuriyet altını, 4 yarım altın, 7 çeyrek altın, 2 reşat altın, 2 yüzük, 1 çift küpe ve 2 telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yastık altı hırsızı yakalandı
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