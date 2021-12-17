Yastık altı hırsızı yakalandı

Muğla'da farklı tarihlerde 5 evden döviz ve ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması neticesinde şüpheli Y.O (43) olduğu tespit edildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli Y.O, Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalınan malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Y.O'nun üzerinde, 4310 Dolar, 645 TL, 10 burma bilezik, 7 kalın bilezik, 10 cumhuriyet altını, 4 yarım altın, 7 çeyrek altın, 2 reşat altın, 2 yüzük, 1 çift küpe ve 2 telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.