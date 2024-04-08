Yastıktaki sarı lekeleri saniyeler içinde söküyor: Ter ve ağız lekesine kesin çözüm

Beyaz yastığınızı ilk satın aldığınızda nasıl kar beyaz ve yıpranmamış göründüğünü hatırlıyor musunuz? Bugünkü görevimiz yastıkları o ilk günkü haline geri çevirmek olacak. Zamanla ter ve ağız suyuyla sararan yastıklar, yıpranmış, sağlıksız ve kötü bir görüntü ortaya koyar. Dilediğiniz kadar yıkasanız bile bu lekelerden kurtulamadıysanız şimdi size bahsedeceğimiz bu doğal ve saniyesinde etki gösteren yöntemleri uygulayın…
Yastığa başınızı koymadan önce, saçlarınızı tam kurutmamak yastığın ömrünü ciddi şekilde etkiler. Bunun yanı sıra gece boyunca çok terlemek de yastığın rengini değiştiren bir diğer faktör.
YASTIKTA SARARMA NASIL GİDERİLİR?
LİMON SUYU VE KARBONAT
Bu ikili, sararan yastıklardan kurtulmak için mükemmel bir kombinasyondur. Bir adet limonun suyunu sıkın ve bir paket kabartma tozu ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Karışımı lekelerin olduğu yerlere sürün. Yarım saat macunu yastık üstünde beklettikten sonra sıcak su ile yıkayıp durulayın.
BEYAZ SİRKE
Beyaz sirke güçlü asidik yapısı sayesinde yastık üzerinde oluşan sarı lekelerin üstesinden gelir. Bir fincan beyaz sirkeyi yarım fincan su ile karıştırın. Hazırladığınız çözeltiyi lekeli bölgelere dökün ve yarım saat bekletin. Ardından sıcak su ile yıkayın.
OKSİJENLİ SU
Oksijenli suyun mikrop öldürücü özelliği bulunur. Makinenin deterjan kısmına bir fincan oksijenli su koyun ve makinenin içine yastık kılıflarını atın. Normal programda yıkayın.
Yastık kılıflarınız tüm lekelerden arınmış kar beyazı bir hal alacak. Bu yöntemi yün ve pamuk yastıklarınızda uygulamanızı önermiyoruz.